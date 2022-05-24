Состоялась премьера трейлера документального фильма «БАСТА.СУПЕРИГРА» о творческом пути музыканта. Как сообщают в пресс-службе KION, лента создана на основе более 500 часов видеоматериалов о рэпере.
В фильме приняли участие Константин Хабенский, Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Сергей Шнуров, организатор первых выступлений Басты Павел Титов и многие другие. В центре сюжета — история Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко), его карьерный путь, отношения с родителями и семейная жизнь.
«В фильме есть редкие кадры, которые были сделаны больше 20 лет назад. Я их увидел впервые. Я никогда особо не любил фотографироваться, сниматься. Посчастливилось, что были люди, которые фиксировали происходящее, когда мне было 16, 17, 18 лет», — поделился музыкант. Баста добавил, что в жизни остнн самый обычный человек.
Ранее стало известно, что премьера документального фильма «БАСТА.СУПЕРИГРА» состоится 24 мая на онлайн-платформе KION.