«В фильме есть редкие кадры, которые были сделаны больше 20 лет назад. Я их увидел впервые. Я никогда особо не любил фотографироваться, сниматься. Посчастливилось, что были люди, которые фиксировали происходящее, когда мне было 16, 17, 18 лет», — поделился музыкант. Баста добавил, что в жизни остнн самый обычный человек.