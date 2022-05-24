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20 минут назад

Тодоренко уехала из России

Мария Иванова

Украинская и российская телеведущая Регина Тодоренко уехала на Бали и допустила, что может родить там ребенка. Об этом сообщает «Мослента» со ссылкой на ее соцсети.

Тодоренко уехала из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тодоренко показала фото с Бали и написала, что путешествия для нее - «не только работа, но и возможность сбежать, уединиться, сменить обстановку, поставить на паузу все, что пугает».

«Много лет, путешествуя по миру, мне удавалось жить в потрясающих апартаментах, есть самую изысканную еду, но почему-то увидев небольшой, но уютный домик на Бали с крышей из банановых листьев, захотелось остаться жить именно в нем», - отметила ведущая.

Также она попросила у подписчиков совета.

«Вам тоже это место кажется прекрасным для рождения малыша?» - написала она.

В марте Тодоренко сообщила, что ждет второго ребенка. Ведущая и ее муж, певец Влад Топалов воспитывают трехлетнего сына.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
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