Тодоренко уехала из России

Украинская и российская телеведущая Регина Тодоренко уехала на Бали и допустила, что может родить там ребенка. Об этом сообщает «Мослента» со ссылкой на ее соцсети.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Тодоренко показала фото с Бали и написала, что путешествия для нее - «не только работа, но и возможность сбежать, уединиться, сменить обстановку, поставить на паузу все, что пугает».

«Много лет, путешествуя по миру, мне удавалось жить в потрясающих апартаментах, есть самую изысканную еду, но почему-то увидев небольшой, но уютный домик на Бали с крышей из банановых листьев, захотелось остаться жить именно в нем», - отметила ведущая.

Также она попросила у подписчиков совета.

«Вам тоже это место кажется прекрасным для рождения малыша?» - написала она.