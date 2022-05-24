Сергей Шнуров высказался о покинувших Россию звездах

«Позиция уехавшего слабая. Здесь ты остался со зрителем, можешь высказываться довольно остро, подбирая слова и не нарушая законодательства. Свобода слова присутствует. Уезжать — это предавать зрителя», — заявил Шнуров, добавив, что лично он предпочел остаться со своей аудиторией, которая, по его словам, за ним уехать не сможет.