Сергей Шнуров высказался о покинувших Россию звездах

Известный российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на пресс-конференции по случаю возобновления музыкальной деятельности высказался об уехавших из России звездах шоу-бизнеса. Об этом пишет KP.RU.
В ответ на соответствующий вопрос журналистов о том, что он думает о пересекших границу РФ актрисе Чулпан Хаматовой, шоумене Иване Урганте, телеведущей Ксении Собчак и других, Шнуров отметил, что для многих теперь «мосты сожжены».
«Позиция уехавшего слабая. Здесь ты остался со зрителем, можешь высказываться довольно остро, подбирая слова и не нарушая законодательства. Свобода слова присутствует. Уезжать — это предавать зрителя», — заявил Шнуров, добавив, что лично он предпочел остаться со своей аудиторией, которая, по его словам, за ним уехать не сможет.
Рассуждая на тему, чем руководствовались звезды, уехавшие из РФ, Шнуров высмеял Собчак, которая оправдывалась обещанием, данном сыну.
«Вот Собчак поехала отдыхать, потому что сыну обещала. На два месяца», — сказал артист.
Ранее свое мнение об уехавших за границу российских звездах шоу-бизнеса высказал актер и режиссер Иван Охлобыстин.