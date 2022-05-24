Волочкова ответила на слухи о депортации из Турции

Нынешний отдых в Турции экс-примы Большого театра был похож на американские горки. Сначала ее высмеяли в соцсетях за неумелый фотошоп.
Затем Анастасия Волочкова похвасталась новым щедрым бойфрендом. Но оказалось, что мужчина мечты Волочковой простой таксист азербайджанец.
Потом балерина призналась, что уехала в Турцию, чтобы прийти в себя после предательства.
И вот новое приключение. Появилась информация о том, что знаменитость попросили покинуть курорт из-за ее буйного нрава. Якобы балерина слишком громко отдыхала и постоянно ввязывалась в какие-то скандалы.
Но Волочкова все отрицает. По ее словам, отдых завершился по графику, никаких претензий к ней нет, она счастлива. А слухи про нее распускают враги, которым не дает покоя ее патриотизм и преданность президенту РФ, а еще ее стройность, успешность, и конечно же умение садиться на шпагат. Этими мыслями она поделилась со своими читателями в Telegram.