Волочкова ответила на слухи о депортации из Турции

Нынешний отдых в Турции экс-примы Большого театра был похож на американские горки. Сначала ее высмеяли в соцсетях за неумелый фотошоп.

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Затем Анастасия Волочкова похвасталась новым щедрым бойфрендом. Но оказалось, что мужчина мечты Волочковой простой таксист азербайджанец.

Потом балерина призналась, что уехала в Турцию, чтобы прийти в себя после предательства.

И вот новое приключение. Появилась информация о том, что знаменитость попросили покинуть курорт из-за ее буйного нрава. Якобы балерина слишком громко отдыхала и постоянно ввязывалась в какие-то скандалы.