Лоза о штрафе за превышение скорости: «Ну разве не гады?!»

Музыканта Юрия Лозу возмутил выписанный ему штраф. По словам исполнителя песни «Плот», «установщики камер заботятся не о безопасности на дорогах, а исключительно о собственной наживе».
Юрий Лоза рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что ему пришел штраф за существенное превышение скорости. По словам музыканта, камера была вмонтирована в знак ограничения скорости, который поставили во время ремонта, а когда ремонт закончился, забыли убрать.
«Я помню это место на лесном прямом участке трассы в ближайшем Подмосковье, помню напоминание навигатора о камере на 110, а также помню дорожные знаки, говорящие о ремонте, который на самом деле давно закончился», - рассказал Лоза.
Знак ограничения скорости предписывал автомобилям двигаться со скоростью не более 50 километров в час.
«Я представляю, сколько заработали эти хитроносые, потому что я шел в непрерывном потоке. Ну разве не гады?!» - возмутился Юрий Лоза.