Лоза о штрафе за превышение скорости: «Ну разве не гады?!»

Музыканта Юрия Лозу возмутил выписанный ему штраф. По словам исполнителя песни «Плот», «установщики камер заботятся не о безопасности на дорогах, а исключительно о собственной наживе».

Юрий Лоза рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что ему пришел штраф за существенное превышение скорости. По словам музыканта, камера была вмонтирована в знак ограничения скорости, который поставили во время ремонта, а когда ремонт закончился, забыли убрать.