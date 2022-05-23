В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
42 минуты назад

Лоза о штрафе за превышение скорости: «Ну разве не гады?!»

Вероника Полынина

Музыканта Юрия Лозу возмутил выписанный ему штраф. По словам исполнителя песни «Плот», «установщики камер заботятся не о безопасности на дорогах, а исключительно о собственной наживе».

Лоза о штрафе за превышение скорости: «Ну разве не гады?!»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Юрий Лоза рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что ему пришел штраф за существенное превышение скорости. По словам музыканта, камера была вмонтирована в знак ограничения скорости, который поставили во время ремонта, а когда ремонт закончился, забыли убрать.

«Я помню это место на лесном прямом участке трассы в ближайшем Подмосковье, помню напоминание навигатора о камере на 110, а также помню дорожные знаки, говорящие о ремонте, который на самом деле давно закончился», - рассказал Лоза.

Знак ограничения скорости предписывал автомобилям двигаться со скоростью не более 50 километров в час.

«Я представляю, сколько заработали эти хитроносые, потому что я шел в непрерывном потоке. Ну разве не гады?!» - возмутился Юрий Лоза.

Шоу-бизнес,Юрий Музыкант,Юрий Лоза,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители