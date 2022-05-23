Бородиной заинтересовались правоохранительные органы

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Звезда «Дома-2» прицепила на номер своего белого Mercedes авторамку, указывающую, что машина принадлежит сотруднику Управделами Президента РФ.

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Бородиной может грозить за это штраф или лишение водительских прав до трех месяцев, передает «Комсомольская правда».

«Еще недавно телеведущая лихачила с рекламой техцентра на ободке номера. Теперь там красуется надпись "ФГБУ АТК УД Президента РФ", будто машина числится на балансе Автотранспортного комбината Управделами Президента России. Чтобы не допустить новой трагедии и избавить себя от шумихи в СМИ с заголовками вроде "Машина с ФСОшными рамками сбила пешехода!", ГИБДД занялось "профилактикой"», — сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ»

телеграм-канал ВЧК-ОГПУ

Там также провели расследование и выяснили, что Бородину неоднократно ловили за превышением скорости. Только с начала года у нее уже есть 77 штрафов, большинство из которых за превышение скорости, за 2021 год на счету телеведущей числится 467 нарушений, за 2020 — 388. Также Бородиной приходили письма о несоблюдении знаков и нелегальной парковке. Общая сумма всех штрафов составила 96 тысяч рублей, разузнали в «КП».

При этом, по словам адвоката Андрея Алешкина, максимум, что может грозить Бородиной за авторамку это штраф в пять тысяч рублей или лишение водительских прав на один-три месяца.

«Я не вижу здесь уголовной ответственности за дискредитацию, поскольку нет самого умысла на это: реальные автомобили чиновников регулярно становятся нарушителями и даже участниками ДТП. Установившего рамки-обманки водителя ждет протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП "Управление автомобилем без номера или с материалами, затрудняющими его чтение"», — добавил он.