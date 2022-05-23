Певцов рассказал как живет после смерти старшего сына

«У Дани второй случай. Что касается меня, это перевернуло мою жизнь полностью. Я совсем не тот человек, которым был до 2012 года. Благодарен сыну за то, что он таким вот образом привел меня в храм. Это его главный подарок мне. Я испытал то, что никогда не испытывал. Увидел, что все приоритеты — слава, успех, деньги, уважение коллег — значения не имеют», — признался Певцов.