Певцов рассказал как живет после смерти старшего сына

Актер Дмитрий Певцов рассказал, что смерть его сына Даниила привела его в церковь, где он смог найти утешение и понять, почему с ним случилась трагедия.
Слова артиста приводит StarHit.
«До несчастья ходил формально. Жена с собой брала. Ничего не понимал, что там поют. Выдерживал, пока это закончится — и все. Каждый по-разному приходит к Господу», — сказал Певцов.
По его словам, церковь помогла ему понять, что Господь забирает людей либо если «видит, что бессмысленно прикладывать усилия, потому что ничего не получится», либо если «они уже все сделали и их душа готова».
«У Дани второй случай. Что касается меня, это перевернуло мою жизнь полностью. Я совсем не тот человек, которым был до 2012 года. Благодарен сыну за то, что он таким вот образом привел меня в храм. Это его главный подарок мне. Я испытал то, что никогда не испытывал. Увидел, что все приоритеты — слава, успех, деньги, уважение коллег — значения не имеют», — признался Певцов.
Напомним, что 22-летний сын актера Даниил скончался в результате падения с балкона, он получил травмы, несовместимые с жизнью.
В настоящее время Певцов вместе со своей супругой Ольгой Дроздовой воспитывают 12-летнего сына Елисея. Актер желает, чтобы мальчик вырос добрым и полезным своей стране человеком.