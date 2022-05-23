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23 минуты назад

Вечеринку звезды «Мистера Бина» приняли за российское вторжение

Lenta.ru

Вечеринку звезды сериала «Мистер Бин» Роуэна Аткинсона приняли за российское вторжение. Об этом сообщает Daily Mail.

Вечеринку звезды «Мистера Бина» приняли за российское вторжение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что актер устроил мероприятие в честь дня рождения своей возлюбленной Луизы Форд. Праздник в районе Котсуолдс на юго-западе Англии сопровождался шумными фейерверками и напугал местных жителей. Соседи пожаловались, что из-за громких звуков некоторые собаки убежали из дома, а кошки испытали стресс.

По словам нескольких жителей района, из-за вечеринки они подумали, что Россия решила напасть на Великобританию. В связи с тем, что Аткинсон арендовал для праздника целый спа-отель Lucknam Park, они призвали провести расследование — на территории гостиницы проживают 30 лошадей, которых тоже могли травмировать фейерверки.

«На самом деле сначала это звучало так, будто взрываются бомбы, но потом стали слышны звуки фейерверков, и все стало понятно. Звучит довольно неприятно, но я действительно подумала, когда это началось: "О боже, русские здесь". Это было так громко», — сказала одна из жительниц Коутсолдса по имени Шарлин.

Водитель такси Стив также пожаловался на шум. По его словам, внуки проснулись в слезах, так как подумали, что их дом бомбят. Мужчина призвал Аткинсона «не терроризировать район».

Шоу-бизнес,Роуэн Аткинсон,
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