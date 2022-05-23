Вечеринку звезды «Мистера Бина» приняли за российское вторжение

«На самом деле сначала это звучало так, будто взрываются бомбы, но потом стали слышны звуки фейерверков, и все стало понятно. Звучит довольно неприятно, но я действительно подумала, когда это началось: "О боже, русские здесь". Это было так громко», — сказала одна из жительниц Коутсолдса по имени Шарлин.