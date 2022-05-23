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1 час назад

Иван Охлобыстин лишился зубов на съемках

Вероника Полынина

Актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин в интервью Starhit признался, что во время съемок выбил себе несколько зубов.

Охлобыстин лишился зубов на съемках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да вроде все нормально, недавно вот вернулся со съемок в Питере. Правда, сейчас отвлекся немного от процессов, потому как на очередном проекте выбил себе часть зубов. Занимаюсь тем, что вставляю», - рассказал артист.

По словам Охлобыстина, зубов он лишился в результате «беготни с машиной». Он считает, что постоянные травмы входят в список актерских профессиональных рисков. Артист признался, что он весь «ломаный-переломанный» и, «как пазл, состоит из тысячи кусочков».

На травмы Охлобыстин внимания не обращает, по его мнению, главное, чтобы «все срослось чики-пики».

Шоу-бизнес,Иван Охлобыстин,
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