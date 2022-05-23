Охлобыстин лишился зубов на съемках

Актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин в интервью Starhit признался, что во время съемок выбил себе несколько зубов.
«Да вроде все нормально, недавно вот вернулся со съемок в Питере. Правда, сейчас отвлекся немного от процессов, потому как на очередном проекте выбил себе часть зубов. Занимаюсь тем, что вставляю», - рассказал артист.
По словам Охлобыстина, зубов он лишился в результате «беготни с машиной». Он считает, что постоянные травмы входят в список актерских профессиональных рисков. Артист признался, что он весь «ломаный-переломанный» и, «как пазл, состоит из тысячи кусочков».
На травмы Охлобыстин внимания не обращает, по его мнению, главное, чтобы «все срослось чики-пики».