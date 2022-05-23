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1 час назад

Дапкунайте объяснила свой отъезд из России

WomanHit.ru

Актриса Ингеборга Дапкунайте рассказала, почему покинула Россию. Этим звезда поделилась в эфире «Радио Долин».

Дапкунайте объяснила свой отъезд из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас уже прошло достаточно много времени. Я начинаю говорить, но говорить мне трудно. Это беда. Не моя личная, а вообще беда. Вот говорят, что есть проблема, есть сложности. А эта беда коснулась абсолютно всех, и лучше от этого никому не стало. Мир изменился. Я не говорю это как политический деятель. Жизнь перевернулась абсолютно», — отметила знаменитость.

Дапкунайте подчеркнула, что ей жалко, что ей пришлось уехать из страны.

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«У каждого разные обстоятельства. Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть свою большую часть жизни и людей, которых я люблю и которым благодарна. Я надеюсь, что все изменится и можно будет думать по-другому», — заключила актриса литовского происхождения.

Напомним, Ингеборга не раз резко высказывалась о России. Однако недавно артистка прибыла в страну, чтобы посетить один из фестивалей.

Шоу-бизнес,Ингеборга Дапкунайте,
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