Дапкунайте объяснила свой отъезд из России

Актриса Ингеборга Дапкунайте рассказала, почему покинула Россию. Этим звезда поделилась в эфире «Радио Долин».
«Сейчас уже прошло достаточно много времени. Я начинаю говорить, но говорить мне трудно. Это беда. Не моя личная, а вообще беда. Вот говорят, что есть проблема, есть сложности. А эта беда коснулась абсолютно всех, и лучше от этого никому не стало. Мир изменился. Я не говорю это как политический деятель. Жизнь перевернулась абсолютно», — отметила знаменитость.
Дапкунайте подчеркнула, что ей жалко, что ей пришлось уехать из страны.
«У каждого разные обстоятельства. Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть свою большую часть жизни и людей, которых я люблю и которым благодарна. Я надеюсь, что все изменится и можно будет думать по-другому», — заключила актриса литовского происхождения.
Напомним, Ингеборга не раз резко высказывалась о России. Однако недавно артистка прибыла в страну, чтобы посетить один из фестивалей.