Дапкунайте объяснила свой отъезд из России

«Сейчас уже прошло достаточно много времени. Я начинаю говорить, но говорить мне трудно. Это беда. Не моя личная, а вообще беда. Вот говорят, что есть проблема, есть сложности. А эта беда коснулась абсолютно всех, и лучше от этого никому не стало. Мир изменился. Я не говорю это как политический деятель. Жизнь перевернулась абсолютно», — отметила знаменитость.