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1 час назад

Ольга Шукшина вспомнила, как ее изнасиловал "талантливый режиссер"

Газета.Ru

Актриса Ольга Шукшина в рамках программы «Секрет на миллион» рассказала, как в 23 года ее изнасиловал «известный, талантливый режиссер».

Ольга Шукшина вспомнила, как ее изнасиловал "талантливый режиссер"
Фото: Телеканал «НТВ»Телеканал «НТВ»

«Этого человека нет в живых, начнем с этого. Он известный человек был и остается. Я думаю, когда он пришел ко мне в комнату и, так сказать, продолжите сами... Да что там домогался! Сделал и ушел», — призналась Шукшина.

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной росла в творческой семье, к ним в гости часто приходили звезды. Актриса не участвовала в подобных вечеринках, однако привыкла к именитым гостям. При этом совершивший насилие мужчина был пьян, добавила Шукшина. Артистка не рассказала об этом родителям, так как в их семье не было принято делиться переживаниями.

Ранее актриса Елена Проклова объяснила, почему не обвинила Табакова в харассменте при жизни.

Шоу-бизнес,Ольга Шукшина,Елена Проклова,
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