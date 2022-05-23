Ольга Шукшина вспомнила, как ее изнасиловал "талантливый режиссер"

Актриса Ольга Шукшина в рамках программы «Секрет на миллион» рассказала, как в 23 года ее изнасиловал «известный, талантливый режиссер».
«Этого человека нет в живых, начнем с этого. Он известный человек был и остается. Я думаю, когда он пришел ко мне в комнату и, так сказать, продолжите сами... Да что там домогался! Сделал и ушел», — призналась Шукшина.
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной росла в творческой семье, к ним в гости часто приходили звезды. Актриса не участвовала в подобных вечеринках, однако привыкла к именитым гостям. При этом совершивший насилие мужчина был пьян, добавила Шукшина. Артистка не рассказала об этом родителям, так как в их семье не было принято делиться переживаниями.
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