Бабкина объяснила отсутствие к ней домогательств в шоу-бизнесе

— А если к тебе относятся по-другому, другая требовательность, уважительные отношения. Ну вот, я общаюсь с министрами культуры из регионов, мы можем и за столом посидеть, поговорить, посмеяться, но я точно знаю, как они относятся ко мне. Может, у них и есть похоть по отношению ко мне, но они боятся! Потому что при первой же секунде… В глаз не получат, дело не в нем, просто они видят, что пирожок жестковат, — заявила исполнительница в интервью Елене Ханге.