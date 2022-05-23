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9 минут назад

Раскрыта стоимость виллы Пугачевой и Галкина на «израильской Рублевке»

Мослента

Певица Алла Пугачева и ее муж, юморист и телеведущий Максим Галкин, поселились на так называемой «израильской Рублевке». Стоимость особняка звездной пары в Кесарии на берегу Средиземного моря живет раскрыли «Известия».

Раскрыта стоимость виллы Пугачевой и Галкина на «израильской Рублевке»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Съемочной группе источника удалось снять с коптера элитную виллу с бассейном, принадлежащую брату Галкина. По данным «Известий», стоимость дома составляет не менее шести миллионов долларов.

Издание сообщает, что брат телеведущего Дмитрий Галкин — бизнесмен, сотрудничающий с силовыми структурами. Источник сослался на базу данных СПАРК, из которой следует, что брат Галкина входит в членство совета директоров ООЛ «ВПК» и является его президентом. Заказчиком компании выступают силовые структуры РФ. ООЛ «ВПК» производит бронетранспортеры, специальные автомобили, полицейские машины и снегоболотоходы.

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До этого в СМИ появилась информация, что звездная пара живет в древнем городе Израиля Кесарии и собирается продать свой замок в подмосковной деревне Грязь.

Кроме того, стало известно, что Пугачева с мужем и детьми собирается вернуться в Россию к сентябрю. Свой будущий приезд звезда объяснила тем, что ее сыну и дочери нужно идти в школу.

Шоу-бизнес,Дмитрий Галкин,Максим Галкин,Алла Пугачева,ВПК,
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