Раскрыта стоимость виллы Пугачевой и Галкина на «израильской Рублевке»

Певица Алла Пугачева и ее муж, юморист и телеведущий Максим Галкин, поселились на так называемой «израильской Рублевке». Стоимость особняка звездной пары в Кесарии на берегу Средиземного моря живет раскрыли «Известия».

Съемочной группе источника удалось снять с коптера элитную виллу с бассейном, принадлежащую брату Галкина. По данным «Известий», стоимость дома составляет не менее шести миллионов долларов.

Издание сообщает, что брат телеведущего Дмитрий Галкин — бизнесмен, сотрудничающий с силовыми структурами. Источник сослался на базу данных СПАРК, из которой следует, что брат Галкина входит в членство совета директоров ООЛ «ВПК» и является его президентом. Заказчиком компании выступают силовые структуры РФ. ООЛ «ВПК» производит бронетранспортеры, специальные автомобили, полицейские машины и снегоболотоходы.

До этого в СМИ появилась информация, что звездная пара живет в древнем городе Израиля Кесарии и собирается продать свой замок в подмосковной деревне Грязь.