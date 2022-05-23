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1 час назад

Лолита признала отъезд родных из России

Елена Прошина

Певица и телеведущая Лолита Милявская рассказала об отъезде матери и дочери из России. В интервью телеканалу НТВ она призналась, что ее семья покинула Москву.

Лолита признала отъезд родных из России
Фото: ТАССТАСС

«Они находятся в другой стране. Я делаю все, чтобы моя семья жила хорошо. Мы близки и вместе», — подчеркнула она.

По информации «Пятого канала», Лолита могла увезти семью в Болгарию. Известно, что в этой стране у нее есть собственные апартаменты, а также двухэтажный жилой дом с панорамными окнами в элитном жилом комплексе.

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Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации Украины родственники знаменитости переехали из Киева в Москву. Милявская призналась, что перевезти родных ей помогли «хорошие люди», которые сделали для этого все возможное.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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