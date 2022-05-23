Лолита признала отъезд родных из России

Певица и телеведущая Лолита Милявская рассказала об отъезде матери и дочери из России. В интервью телеканалу НТВ она призналась, что ее семья покинула Москву.

Фото: ТАСС ТАСС

«Они находятся в другой стране. Я делаю все, чтобы моя семья жила хорошо. Мы близки и вместе», — подчеркнула она.

По информации «Пятого канала», Лолита могла увезти семью в Болгарию. Известно, что в этой стране у нее есть собственные апартаменты, а также двухэтажный жилой дом с панорамными окнами в элитном жилом комплексе.