Лолита признала отъезд родных из России

Певица и телеведущая Лолита Милявская рассказала об отъезде матери и дочери из России. В интервью телеканалу НТВ она призналась, что ее семья покинула Москву.
«Они находятся в другой стране. Я делаю все, чтобы моя семья жила хорошо. Мы близки и вместе», — подчеркнула она.
По информации «Пятого канала», Лолита могла увезти семью в Болгарию. Известно, что в этой стране у нее есть собственные апартаменты, а также двухэтажный жилой дом с панорамными окнами в элитном жилом комплексе.
Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации Украины родственники знаменитости переехали из Киева в Москву. Милявская призналась, что перевезти родных ей помогли «хорошие люди», которые сделали для этого все возможное.