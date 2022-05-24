Бузова заявила, что пишет в стиле Толстого

Телеведущая Ольга Бузова на презентации The Voice рассказала, что у нее есть опыт работы в журналисткой деятельности, в том числе главным редактором журнала "Дом-2", в котором она публиковала статьи.

"У меня очень красивый слог, когда я пишу. Вы можете даже обратить внимание по моим постам. Я люблю прям писать. У меня такой стиль а-ля Толстой", - поделилась Бузова.

Она отметила, что самостоятельно работает над всеми текстами в своих социальных сетях. У телеведущей есть пять книг. По словам Бузовой, в них она писала не только о личной жизни, но и о таких темах, как спорт, стиль и красота.