В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
45 минут назад

Бузова заявила, что пишет в стиле Толстого

Газета.Ruиещё 1

Телеведущая Ольга Бузова на презентации The Voice рассказала, что у нее есть опыт работы в журналисткой деятельности, в том числе главным редактором журнала "Дом-2", в котором она публиковала статьи.

Бузова заявила, что пишет в стиле Толстого
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Слова артистки цитирует kp.ru.

"У меня очень красивый слог, когда я пишу. Вы можете даже обратить внимание по моим постам. Я люблю прям писать. У меня такой стиль а-ля Толстой", - поделилась Бузова.

Она отметила, что самостоятельно работает над всеми текстами в своих социальных сетях. У телеведущей есть пять книг. По словам Бузовой, в них она писала не только о личной жизни, но и о таких темах, как спорт, стиль и красота.

"Кстати, пишу я намного лучше, чем говорю. Потому что я спокойна, я сосредоточена, я сама в себе", - отмечает певица.

Ранее Ольге Бузовой сделали предложение после спектакля "Мужчина нарасхват" в Сочи. Позже оказалось, что мужчина уже занят и решил пошутить над телеведущей.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители