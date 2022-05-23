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1 час назад

«Имел право»: Кушанашвили вступился за посетившего Евровидение Киркорова

Вечерняя Москва

«Имел право»: Кушанашвили вступился за посетившего Евровидение Киркорова
Фото: Из личного архиваИз личного архива

Телеведущий Отар Кушанашвили не поддержал медиа-персон, выступивших с осуждением Филиппа Киркорова после его поездки на Евровидение-2022, заявив, что король российской эстрады имел на это право.

— Филипп Киркоров имел право поехать на Евровидение, хотя на него обрушились критиканы: «Как ты можешь, нашу страну унизили!» — прокомментировал Кушанашвили визит певца на музыкальный конкурс в эфире своего YouTube-шоу «Каково?!».

Телеведущий отметил, что нашу страну никто не унижал. Киркоров же имеет право ездить куда хочет, заключил журналист.

Ранее Филипп Киркоров подвергся критике за то, что побывал на международном конкурсе Евровидение в Турине, на который Россию не допустили к участию. Исполнитель признался, что его позвали на мероприятие в качестве почетного гостя. В частности звезду эстрады осудил режиссер Никита Михалков. В авторской программе «Бесогон» на YouTube-канале он также раскритиковал певца за неуважение к христианским символам и попытку заступиться за уехавших из страны артистов.

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал поездку Филиппа Киркорова аморальной, которая совсем не красит его как патриота.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Филипп Киркоров,Никита Михалков,
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