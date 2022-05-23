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1 час назад

СМИ рассказали об асоциальном образе жизни экс-супруги Ефремова

Елена Прошина

Экс-супруга актера Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина ведет асоциальный образ жизни. Сюжет о женщине вышел в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ — журналисты показали квартиру знаменитости, в которой царит полный бардак.

СМИ рассказали об асоциальном образе жизни экс-супруги Ефремова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в доме Ксении Качалиной работала домработница, однако после того, как Ефремов попал в колонию, женщина осталась без финансовой поддержки бывшего мужа и отказалась от «прислуги».

Сейчас в квартире в элитной высотке скопился слой пыли, все заставлено пустыми коробками, электричество отключили.

«По большому счету это гостиная. Есть какие-то вещи. Мне счета приходят очень большие», — заявила Качалина.

Женщина живет на деньги от Союза кинематографистов — раз в несколько месяцев ей присылают по 5 тыс. рублей.

Напомним, что актриса долгие годы страдает от алкоголизма. У них с Ефремовым есть общий ребенок — дочь Анна Мария. На различных ток-шоу она неоднократно жаловалась на асоциальное поведение матери, с которой ее оставил отец.

Шоу-бизнес,Ксения Качалина,Михаил Ефремов,
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