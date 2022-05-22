В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Вдова Ибрагимова озвучила подробности смерти певца

Ирина Лебедева

Знаменитый певец Ренат Ибрагимов скоропостижно ушел из жизни 14 мая. «Русскому Паваротти» было 74 года, но он находился в хорошей физической форме и даже обсуждал со своей супругой Светланой возможности увеличения семейства.

Вдова Ибрагимова озвучила подробности смерти певца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вдова Ибрагимова рассказала, что незадолго до смерти певец был на репетиции, а затем заехал в гости к ее родителям, где ему внезапно стало плохо.

«Это случилось дома у моей мамы. Он умер за столом, у мамы с папой на руках – тромб. Это из-за коронавируса: муж переболел в 2020 году. Мы лечили эти тромбы, но...», - рассказала Светлана в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Светлана моложе Ибрагимова на 40 лет. Молодая женщина осталась с четырьмя детьми на руках, младшей девочке – пять лет. Они с мужем подумывали о следующем ребенке…

После смерти супруга вдова с детьми осталась жить в загородном доме Ибрагимова. Однако не исключено, что его старшие дети тоже заявят свои права на наследство. Всего у Ибрагимова от разных браков восемь детей.

Светлану и ее детей старшие наследники так и не признали. Как пишет «Комсомольская Правда», дочери певца от первого брака Надежда и Вера даже не пришли на похороны отца.

Рената Исламовича похоронили на мусульманском участке Волковского кладбища в Мытищах.

Шоу-бизнес,Ренат Ибрагимов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители