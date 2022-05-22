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20 минут назад

Наташа Королева рискует лишиться имущества в центре столицы

РИА "ФедералПресс"

Наташа Королева рискует лишиться бизнеса. Здание ее салона красоты потребовали признать самовольной постройкой. Несмотря на два выигранных дела, кассационная жалоба, поданная на решение суда, может сыграть против певицы, считает адвокат Сергей Черский.

Наташа Королева рискует лишиться имущества в центре столицы
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look PressAnatoly Lomokhov/Global Look Press

«Кассационная инстанция находит решения предыдущих судов незаконными и принимает свое самостоятельное решение. Либо возвращает дело на новое рассмотрение», – сказал он.

Наташа Королева судится со столичными властями уже два года. В Департаменте городского имущества назвали ее салон красоты на территории элитного жилого комплекса «Воробьевы горы» самовольной постройкой и потребовали снести здание. Два суда встали ста сторону певицы, однако 16 мая власти подали кассационную жалобу, заседание по делу должно начаться в ближайшее время. Сам салон, к слову, не работает с 2020 года из-за издержек, которые потерпел бизнес в период пандемии. С этого времени Королева сдавала помещение в аренду.

Как пояснил Сергей Черский в беседе с порталом BLITZ+, если певица проиграет суд, то ее заставят снести постройку за свой счет и привести ее в соответствие с градостроительными нормами.

«Если она этого не сделает и город сделает это самостоятельно, тогда в порядке регресса деньги взыщут с Королевой», – добавил адвокат.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Наташа Королева сняла обручальное кольцо.

Шоу-бизнес,Наташа Королева,Правительство Москвы,
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