Наташа Королева рискует лишиться имущества в центре столицы

Наташа Королева судится со столичными властями уже два года. В Департаменте городского имущества назвали ее салон красоты на территории элитного жилого комплекса «Воробьевы горы» самовольной постройкой и потребовали снести здание. Два суда встали ста сторону певицы, однако 16 мая власти подали кассационную жалобу, заседание по делу должно начаться в ближайшее время. Сам салон, к слову, не работает с 2020 года из-за издержек, которые потерпел бизнес в период пандемии. С этого времени Королева сдавала помещение в аренду.