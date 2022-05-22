Вдова Рената Ибрагимова рассказала об обстоятельствах смерти певца

Вдова певца Рената Ибрагимова Светлана рассказала, что музыкант скончался за столом в доме у ее родителей. Этими подробностями она поделилась в эфире программы НТВ «Ты не поверишь!».

«Это случилось дома у моей мамы. Он умер за столом, у мамы с папой на руках», — сказала вдова.

«Это из-за коронавируса. Муж переболел в 2020 году. Мы лечили эти тромбы, но…» — пояснила она.

14 мая на 75-м году жизни не стало певца и композитора Рената Ибрагимова. За свою карьеру он исполнил ведущие партии в операх Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля «Кармен», «Фауст», »Евгений Онегин» и ряде других. В 1999 году артист основал «Театр песни Рената Ибрагимова».