Галкин объявил дополнительный концерт в Израиле

Максим Галкин, который собирается выступить с турне по городам Израиля, в социальных сетях рассказал, что запланированные концерты не могут охватить всех желающих – такой большой интерес к его выступлениям, - пишет СтарХит.
«Через две недели начинается мой большой тур по Израилю. Уже много дней нет билетов в кассе, а желающие прийти — на мой концерт остаются. Все это время мы искали возможности. Мы нашли единственный свободный зал, поэтому я с радостью объявляю — еще один, 16 заключительный концерт состоится в городе Ашдод. Добро пожаловать! Буду с нетерпением ждать встречи», - обратился Максим к поклонникам.
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Уже ни для кого не секрет, что Максим Галкин лишился всех контрактов в России. После того, как артист остро высказался по поводу политической ситуации, с ним отказались работать все! Так, Первому каналу пришлось срочно искать замену Галкину. Теперь шоу «Сегодня вечером» будет вести Николай Цискаридзе.