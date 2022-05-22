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33 минуты назад

Галкин объявил дополнительный концерт в Израиле

Ирина Лебедева

Максим Галкин, который собирается выступить с турне по городам Израиля, в социальных сетях рассказал, что запланированные концерты не могут охватить всех желающих – такой большой интерес к его выступлениям, - пишет СтарХит.

Галкин объявил дополнительный концерт в Израиле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Через две недели начинается мой большой тур по Израилю. Уже много дней нет билетов в кассе, а желающие прийти — на мой концерт остаются. Все это время мы искали возможности. Мы нашли единственный свободный зал, поэтому я с радостью объявляю — еще один, 16 заключительный концерт состоится в городе Ашдод. Добро пожаловать! Буду с нетерпением ждать встречи», - обратился Максим к поклонникам.

На выложенном в сеть видеоролике видно, что супруг Примадонны внешне изменился. Юморист коротко подстрижен, и у него поседела бородка

Телеграм

Уже ни для кого не секрет, что Максим Галкин лишился всех контрактов в России. После того, как артист остро высказался по поводу политической ситуации, с ним отказались работать все! Так, Первому каналу пришлось срочно искать замену Галкину. Теперь шоу «Сегодня вечером» будет вести Николай Цискаридзе.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Николай Цискаридзе,Первый канал,
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