Галкин объявил дополнительный концерт в Израиле

«Через две недели начинается мой большой тур по Израилю. Уже много дней нет билетов в кассе, а желающие прийти — на мой концерт остаются. Все это время мы искали возможности. Мы нашли единственный свободный зал, поэтому я с радостью объявляю — еще один, 16 заключительный концерт состоится в городе Ашдод. Добро пожаловать! Буду с нетерпением ждать встречи», - обратился Максим к поклонникам.