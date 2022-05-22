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1 час назад

Мама Собчак: «Это ее проект, я не вмешиваюсь»

Ирина Лебедева

Людмила Нарусова была гостьей программы «Ты не поверишь!» на НТВ. Она рассказала, в частности, что ее дочь с супругом никак не могут переехать в собственный дом и пока вынуждены жить с ней под одной крышей.

Мама Собчак: «Это ее проект, я не вмешиваюсь»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Особняк Ксении строится совсем рядом с домом ее мамы, но строители сорвали все сроки и приходится ждать. Впрочем, постоянными жильцами у Нарусовой выступают только дочь и внук. Константин Богомолов, по ее словам, бывает наездами, - пишут 7days.ru

Как-то контролировать стройку Людмила не собирается. Она уверена, что ее взрослая дочь все сделает наилучшим образом самостоятельно.

«Это ее проект, я не вмешиваюсь. Вижу из окна, как дом растет. Когда построит, тогда и оценю. Знаю, что она очень строгий руководитель. За всем лично следит», - отметила Нарусова.

Ксения Собчак уверяла поклонников, что зарубежной недвижимости у нее нет, но, похоже, что слегка лукавила. Собственность на юге Франции в их семье все-таки есть и записана она на маму – Людмилу Нарусову. Об этом пользователям сети рассказала блогер Виктория Боня.

Шоу-бизнес,Людмила Нарусова,Виктория Боня,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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