Мама Собчак: «Это ее проект, я не вмешиваюсь»

Людмила Нарусова была гостьей программы «Ты не поверишь!» на НТВ. Она рассказала, в частности, что ее дочь с супругом никак не могут переехать в собственный дом и пока вынуждены жить с ней под одной крышей.
Особняк Ксении строится совсем рядом с домом ее мамы, но строители сорвали все сроки и приходится ждать. Впрочем, постоянными жильцами у Нарусовой выступают только дочь и внук. Константин Богомолов, по ее словам, бывает наездами, - пишут 7days.ru
Как-то контролировать стройку Людмила не собирается. Она уверена, что ее взрослая дочь все сделает наилучшим образом самостоятельно.
«Это ее проект, я не вмешиваюсь. Вижу из окна, как дом растет. Когда построит, тогда и оценю. Знаю, что она очень строгий руководитель. За всем лично следит», - отметила Нарусова.
Ксения Собчак уверяла поклонников, что зарубежной недвижимости у нее нет, но, похоже, что слегка лукавила. Собственность на юге Франции в их семье все-таки есть и записана она на маму – Людмилу Нарусову. Об этом пользователям сети рассказала блогер Виктория Боня.