Алентова назвала отличительную черту москвичей

Вера Алентова порассуждала на тему отношения жителей России к москвичам. Актриса, сыгравшая полвека назад главную роль в культовой картине «Москва слезам не верит», убеждена, что москвичи – «особая нация», люди, приехавшие со всей России. И вобравшие в себя черты, свойственные для разных мест, поэтому непредсказуемые.

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Вот за эту непредсказуемость их и не любят, - рассказала Алентова порталу moskvichmag.ru.

«Москвич действительно всякий… Это люди со всего света. Нельзя сказать, что они чем-то отличаются. Они вобрали в себя все хорошее и все плохое, вычленить что-то сугубо московское не получится», — говорит артистка.

Впрочем, одну особенность жителей столицы актриса все же обозначила. Это жизнь в вечной спешке, на бегу.

«Пожалуй, единственное, чем москвичи отличаются от жителей других городов — торопливостью: они всегда бегут, боятся не успеть — дел, как правило, всегда много, а расстояния большие».