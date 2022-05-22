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1 час назад

Федосеева-Шукшина материально поддерживает Алибасова

Ирина Лебедева

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга, будучи гостьей телешоу на НТВ, рассказала, что ее мама до сих пор помогает бывшему супругу Бари Алибасову материально. Ольга говорит, что Лидия Николаевна зла не помнит, и просьбы экс-мужа старается выполнять.

Федосеева-Шукшина материально поддерживает Алибасова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он ей жалуется постоянно, что у него болит спинка, болят ножки, что у него не хватает денег… В связи с последней ситуацией, когда инфляция, я знаю, что он солидную сумму попросил у мамы», — сообщила Ольга.

По словам Шукшиной-младшей, недавно ее мама отдала Алибасову 150 тысяч рублей, не взяв даже расписки. Для того, чтобы родственники не пытались ее переубеждать, она говорит, что просто отдает долги, - информирует Радио «КП».

«Мама — добрая душа. Еще попросит — еще отдаст», огорчается Ольга.

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина в эфире программы «Пусть говорят» назвала сына Бари Алибасова «подлецом» и «мерзавцем» и показала ему кукиш. По мнению адвоката Алибасова-младшего Александра Бенхина действия актрисы попадают под статью об «оскорблениях». Его слова приводит Sobesednik.ru.

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