Федосеева-Шукшина материально поддерживает Алибасова

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга, будучи гостьей телешоу на НТВ, рассказала, что ее мама до сих пор помогает бывшему супругу Бари Алибасову материально. Ольга говорит, что Лидия Николаевна зла не помнит, и просьбы экс-мужа старается выполнять.

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«Он ей жалуется постоянно, что у него болит спинка, болят ножки, что у него не хватает денег… В связи с последней ситуацией, когда инфляция, я знаю, что он солидную сумму попросил у мамы», — сообщила Ольга.

По словам Шукшиной-младшей, недавно ее мама отдала Алибасову 150 тысяч рублей, не взяв даже расписки. Для того, чтобы родственники не пытались ее переубеждать, она говорит, что просто отдает долги, - информирует Радио «КП».

«Мама — добрая душа. Еще попросит — еще отдаст», огорчается Ольга.