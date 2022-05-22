Васильев вновь появился на Первом Канале

Александр Васильев, историк моды, не так давно опубликовал заявление, где резко осудил политику России в отношении Украины. После этого СМИ писали, что ведущий «Модного приговора» уехал жить не то в Париж, не то в Турцию, где у него имеется недвижимость, поскольку его передача на Первом Канале пока закрыта, - рассказывает Экспресс Газета.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Но накануне поклонники уже могли увидеть Александра Александровича в телеэфире. Он участвовал в телепрограмме «Сегодня вечером».

«С удовольствием и радостью принял участие в съёмках программы „Сегодня вечером“ на Первом канале. Новый выпуск посвящён семейным традициям», — написал историк моды в микроблоге.

Напомним, что на посту ведущего этой программы Максима Галкина сменил Николай Цискаридзе. Васильев выложил в интернет снимок, на котором он позирует в обнимку с Николаем Максимовичем.

В сети появилась информация об эмиграции из России историка моды Александра Васильева. Бессменный ведущий шоу «Модный приговор» прокомментировал эти слухи, его реакцией поделилось агентство РИА Новости.