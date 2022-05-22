Васильев вновь появился на Первом Канале

Александр Васильев, историк моды, не так давно опубликовал заявление, где резко осудил политику России в отношении Украины. После этого СМИ писали, что ведущий «Модного приговора» уехал жить не то в Париж, не то в Турцию, где у него имеется недвижимость, поскольку его передача на Первом Канале пока закрыта, - рассказывает Экспресс Газета.
Но накануне поклонники уже могли увидеть Александра Александровича в телеэфире. Он участвовал в телепрограмме «Сегодня вечером».
«С удовольствием и радостью принял участие в съёмках программы „Сегодня вечером“ на Первом канале. Новый выпуск посвящён семейным традициям», — написал историк моды в микроблоге.
Напомним, что на посту ведущего этой программы Максима Галкина сменил Николай Цискаридзе. Васильев выложил в интернет снимок, на котором он позирует в обнимку с Николаем Максимовичем.
В сети появилась информация об эмиграции из России историка моды Александра Васильева. Бессменный ведущий шоу «Модный приговор» прокомментировал эти слухи, его реакцией поделилось агентство РИА Новости.
Предположения, что Васильев покинул Россию, были высказаны после якобы временной приостановки съемок «Модного приговора». Историк моды назвал их абсурдными.