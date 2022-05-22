Бузову позвали замуж после спектакля в Сочи

Телеведущей Ольге Бузовой сделали предложение после спектакля «Мужчина нарасхват» в Сочи. Видео с этим моментом она поделилась в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мне сделали предложение руки и сердца сегодня», — подписала телеведущая.

Поклонники артистки уже говорят ей соглашаться выйти замуж за незнакомца. При этом всем интересно, кто этот таинственный мужчина.

«Ничего так мужичок. Соглашайся, пока не передумал»; «Это кто?»; Оля, надо брать, надо брать»; «Согласилась хоть?» — пишут в комментариях.