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29 минут назад

Бузовой сделали предложение после спектакля

Газета.Ruиещё 3

Телеведущей Ольге Бузовой сделали предложение после спектакля «Мужчина нарасхват» в Сочи. Видео с этим моментом она поделилась в своем Telegram-канале.

Бузову позвали замуж после спектакля в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне сделали предложение руки и сердца сегодня», — подписала телеведущая.

Поклонники артистки уже говорят ей соглашаться выйти замуж за незнакомца. При этом всем интересно, кто этот таинственный мужчина.

«Ничего так мужичок. Соглашайся, пока не передумал»; «Это кто?»; Оля, надо брать, надо брать»; «Согласилась хоть?» — пишут в комментариях.

В начале 2021 года Бузова рассталась с блогером Давой (Давидом Манукяном). Пара даже провела свадебную церемонию на Мальдивах, которая оказалась фальшивой. До реальной свадьбы дело не дошло.

Шоу-бизнес,Давид Манукян,
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