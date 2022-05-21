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56 минут назад

Ругающий Россию Александр Васильев вновь появился на Первом канале

Экспресс газета

Несмотря на скандальные высказывания модельера, ему по-прежнему рады на главной кнопке страны. Накануне Васильев пришел на эфир к Цискаридзе.

Ругающий Россию Александр Васильев вновь появился на Первом канале
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

В начале мая 63-летний историк моды Александр Васильев опубликовал манифест, в котором недвусмысленно осудил политику России в отношении Украины. Сразу же после этого «гомосека-старьевщика», как едко охарактеризовал модельера публицист Михаил Шахназаров, тряпками погнали с Первого канала. Выходившую много лет передачу «Модный приговор» закрыли, а самому Александру Александровичу довольно быстро нашли замену. Однако разлука с «главной кнопкой страны» оказалась для Васильева на удивление короткой. Сегодня он неожиданно появился в студии программы «Сегодня вечером».

«С удовольствием и радостью принял участие в съёмках программы „Сегодня вечером“ на Первом канале. Новый выпуск посвящён семейным традициям», — написал историк моды в микроблоге на одной из запрещенных в России платформ.

Там же Александр Васильев опубликовал снимок, на котором он позирует в обнимку с новым ведущим шоу Николаем Цискаридзе. Знаменитого артиста балета позвали на замену Максиму Галкину, который в конце февраля покинул пределы страны. Первые выпуски с участием Николая Максимовича получились провальными, однако продюсеры Первого канала надеются, что в дальнейшем зрители полюбят Цискаридзе.

Что же касается Васильева, то его появление на шоу вызвало неоднозначную реакцию.

«Ну наконец, дождались», «Здорово, буду смотреть», «Два великих вместе», «Прекрасные и талантливые мужчины», — высказываются поклонники. Другие, однако, припомнили модельеру его высказывания. «Еще не слинял?», «Похоже, руководство Первого канала проводит антирусскую политику», «Какой позор! Гнать таких надо с ТВ», — делятся мнением критики.

Галкину нашли замену в телешоу «Сегодня вечером»

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Александр Васильев,Николай Цискаридзе,Первый канал,
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