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1 час назад

Собчак и Богомолов - самая богатая пара среди работников культуры

Ирина Лебедева

Накануне были опубликованы доходы деятелей культуры за 2021 год. Одним из самых состоятельных оказался президент Дома музыки и дирижер Владимир Спиваков. За прошлый год он заработал свыше 158 миллионов рублей.

Собчак и Богомолов - самая богатая пара среди работников культуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако Ксения Собчак задекларировала годовой доход в 300 миллионов. Вместе с супругом-режиссером они стали самой богатой парой в сфере культуры. Константин Богомолов заработал почти в 20 раз меньше своей супруги – около 14, 5 миллионов рублей. Сумма очень неплохая по меркам обычного человека, но в сравнении с той, что принесла в семью его жена – незначительная, - пишет «Комсомольская Правда».

Ранее Ксения Собчак в своих социальных сетях подняла тему запрещенных в России платформ. Она отметила, что их запретили, но по факту для людей ничего не изменилось. Все пользуются своими микроблогами, обходят блокировку при помощи специальных приложений. Собчак считает, что в жизни россиян почти ничего не изменилось.

Якобы люди теперь просто пользуются VPN и продолжают общаться с теми, кто им дорог.

Шоу-бизнес,Владимир Спиваков,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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