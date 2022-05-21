В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Пугачева ответила журналистам на вопрос о разводе с Галкиным

Газета.Ru

Певица Алла Пугачева ответила на вопрос журналиста о разводе с мужем Максимом Галкиным, пишут «Известия».

Пугачева ответила журналистам на вопрос о разводе с Галкиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет», — сказала она на форуме, посвященном обсуждению российской культуры и ее свободы в Музее еврейского народа в Тель-Авивском университете.

Ранее сообщалось, что Пугачева с Галкиным и детьми уехали в Израиль. По словам Галкина, он покинул Россию из-за возникших финансовых трудностей. Телеведущий попросил не упрекать его в предательстве и подчеркнул, что продолжает с трепетом относиться к российскому зрителю и хочет снова выступать перед соотечественниками.

Он также сообщал, что все билеты на его концерт в Израиле в июне проданы. Как заявляла Пугачева, рассказала, ее семья вернется в Россию осенью.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители