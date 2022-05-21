Пугачева ответила журналистам на вопрос о разводе с Галкиным

Певица Алла Пугачева ответила на вопрос журналиста о разводе с мужем Максимом Галкиным, пишут «Известия».
«Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет», — сказала она на форуме, посвященном обсуждению российской культуры и ее свободы в Музее еврейского народа в Тель-Авивском университете.
Ранее сообщалось, что Пугачева с Галкиным и детьми уехали в Израиль. По словам Галкина, он покинул Россию из-за возникших финансовых трудностей. Телеведущий попросил не упрекать его в предательстве и подчеркнул, что продолжает с трепетом относиться к российскому зрителю и хочет снова выступать перед соотечественниками.
Он также сообщал, что все билеты на его концерт в Израиле в июне проданы. Как заявляла Пугачева, рассказала, ее семья вернется в Россию осенью.