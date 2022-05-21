Дорн уехал жить в Париж

Иван Дорн подтвердил, что покинул Украину и перебрался жить во Францию с женой Анастасией и двумя детьми. Ранее ходили слухи о том. что он пережидает смутные времена в какой-то теплой стране у моря. Эти слухи оказались ложными, сообщает ФАН со ссылкой на западные источники.

Фото: ВКонтакте ВКонтакте

«Я живу в Париже. Ну как живу. Я там месяц не появлялся уже. Приехал туда на две недели из Барселоны, а потом поехал концерты давать. Жена с детьми в Париже, она решает организационные вопросы: квартира, переезды», — заявил Дорн журналистам.

Напомним, что музыканту запрещен въезд в Россию на ближайшие 50 лет из-за его высказываний по поводу спецоперации на Украине.