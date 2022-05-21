Сестра Бузовой попала в аварию

Анна, младшая сестра Ольги Бузовой, попала в ДТП в Москве. Девушка поехала за покупками – нужно было подобрать платье для походя на свадьбу своих друзей. Но шоппинг пришлось отменить – в иномарку Анны сзади въехал автомобиль. Об этой истории пострадавшая написала в микроблоге.

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«Я оказалась между двух машин. Первый резко затормозил ни с того ни с сего. Я успела притормозить! Но сзади в меня со всей дури въехал парень, подтолкнув мою машину на полметра вперед», — пожаловалась девушка.

Анна объяснила, что нерасторопность виновника аварии была связана с тем, что он отвлекся на разговор по телефону. Машина осталась на ходу, и серьезных травм никто не получил. Но Бузова отметила неприятные ощущения в области шеи – видимо, от удара, - информирует gazeta.ru.