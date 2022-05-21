В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
31 минуту назад

Сестра Бузовой попала в аварию

Ирина Лебедева

Анна, младшая сестра Ольги Бузовой, попала в ДТП в Москве. Девушка поехала за покупками – нужно было подобрать платье для походя на свадьбу своих друзей. Но шоппинг пришлось отменить – в иномарку Анны сзади въехал автомобиль. Об этой истории пострадавшая написала в микроблоге.

Сестра Бузовой попала в аварию
Фото: ТелеграмТелеграм

«Я оказалась между двух машин. Первый резко затормозил ни с того ни с сего. Я успела притормозить! Но сзади в меня со всей дури въехал парень, подтолкнув мою машину на полметра вперед», — пожаловалась девушка.

Анна объяснила, что нерасторопность виновника аварии была связана с тем, что он отвлекся на разговор по телефону. Машина осталась на ходу, и серьезных травм никто не получил. Но Бузова отметила неприятные ощущения в области шеи – видимо, от удара, - информирует gazeta.ru.

Ранее сестра звезды реалити-шоу и певицы Ольги Бузовой Анна рассказала о конфликте, разлучившем ее с Ольгой и двумя подругами - Ольгой Десятовской и Яной Акру. Анна не уточнила, что стало причиной ссоры. Недавно Бузова призналась, что помогла Анне купить квартиру, а та якобы не оценила подарок.

Шоу-бизнес,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители