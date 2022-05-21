Экс-жена Мамаева отказалась от мирового соглашения по алиментам

Футболист Павел Мамаев продолжает судебные тяжбы с бывшей женой Аланой. Адвокат Павла Евгения Векина рассказала журналистам «Московского комсомольца» о том, что спортсмен неоднократно предлагал бывшей супруге мировое соглашение. Но к согласию стороны так и не пришли.

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«Мы неоднократно предлагали подписание мирового соглашения. Но она отказалась и предъявила Павлу Мамаеву встречный иск. Отмечу, что ей предлагались стабильные ежемесячные выплаты в размере 300 тысяч рублей на содержание несовершеннолетней общей дочери», - отметила Векина.

Евгения считает данное предложение весьма выгодным для Аланы, поскольку контракт у Павла до конца мая, а новых предложений, по ее словам, пока не поступало.

«В результате заключения мирового соглашения, алименты ребенка были бы стабильны, вне зависимости от наличия, либо отсутствия дохода у отца», - говорит адвокат.

Кроме того, у Павла Мамаева есть новая семья, которую по закону футболист также обязан содержать.

Сейчас футболист занят строительством особняка в деревне Ярцево, находящейся на юго-западе Москвы. Как сообщают СМИ, только работы по возведению дома обойдутся Мамаеву порядка 12 миллионов рублей.

Это очередной загородный дом спортсмена. Имевшуюся ранее собственность он переписал на родителей, так что к разделу имущества с супругой подошел в полной готовности. Алана обратилась в суд, заявив, что Павел формально остался ни с чем.

А на самом деле у него две квартиры стоимостью более 200 миллионов, три дома за 54 миллиона, помещение на Лубянке за 186 миллионов, дорогой автомобиль и многое другое.