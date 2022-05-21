СМИ: Прилучный тайно женился на молодой актрисе

В СМИ и социальных сетях в последнее время широко обсуждают отношения Павла Прилучного и его коллеги по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян. Утверждается, что 12 мая пара тайно зарегистрировала брак в одном из ЗАГСов Москвы. В качестве доказательств даже предоставляют некие документы о женитьбе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Впрочем, многие считают, что вся эта история – просто пиар, - пишет ФАН.

Однако пара улетела на отдых вместе. Фотографиями из самолета Прилучный недавно поделился в своем Telegram-канале. Павел написал, что отправился за пределы России.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце поженились летом 2011 года. В семье родились сын Тимофей и дочь Мия. Однако в феврале 2020 года пара объявила о разводе. Расставание было громким и происходило на глазах маленьких детей. После развода пары их двое детей, дочь Мия и сын Тимофей, остались жить с матерью.