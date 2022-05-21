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1 час назад

СМИ: Прилучный тайно женился на молодой актрисе

Ирина Лебедева

В СМИ и социальных сетях в последнее время широко обсуждают отношения Павла Прилучного и его коллеги по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян. Утверждается, что 12 мая пара тайно зарегистрировала брак в одном из ЗАГСов Москвы. В качестве доказательств даже предоставляют некие документы о женитьбе.

СМИ: Прилучный тайно женился на молодой актрисе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Впрочем, многие считают, что вся эта история – просто пиар, - пишет ФАН.

Однако пара улетела на отдых вместе. Фотографиями из самолета Прилучный недавно поделился в своем Telegram-канале. Павел написал, что отправился за пределы России.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце поженились летом 2011 года. В семье родились сын Тимофей и дочь Мия. Однако в феврале 2020 года пара объявила о разводе. Расставание было громким и происходило на глазах маленьких детей. После развода пары их двое детей, дочь Мия и сын Тимофей, остались жить с матерью.

Недавно Агата Муцениеце поделилась в микроблоге тизером предстоящего фильма, в котором участвует ее сын. Похоже, Тимофей решил пойти по стопам родителей и тоже заняться актерской карьерой.

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,
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