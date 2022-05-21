Лепс проводит время с бывшей женой

Григорий Лепс развелся со своей женой Анной Шаплыковой после 20 лет совместной жизни в прошлом году. Развод был официальным, с разделом имущества, но мирным. Брак супругов был расторгнут в Хамовническом районном суде столицы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщала Ксения Собчак в шоу «Вечерний Ургант», последней каплей, переполнившей чашу терпения Анны, был роман Лепса и Юлии Барановской.

Однако пара сохранила добрые чувства друг к другу, и их все чаще видят вместе. Как рассказывает «Комсомольская Правда», супруги продолжают совместно заниматься воспитанием троих общих детей. 20 мая у одной из дочерей был день рождения. Николь исполнилось 15 лет. Родители организовали девушке праздник. Совместную фотографию с женой и дочерью Лепс выложил в микроблоге.

Поклонники певца отметили, что и он и Анна выглядят счастливыми и веселыми, как будто и не было никакого развода.