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31 минуту назад

Лепс проводит время с бывшей женой

Ирина Лебедева

Григорий Лепс развелся со своей женой Анной Шаплыковой после 20 лет совместной жизни в прошлом году. Развод был официальным, с разделом имущества, но мирным. Брак супругов был расторгнут в Хамовническом районном суде столицы.

Лепс проводит время с бывшей женой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщала Ксения Собчак в шоу «Вечерний Ургант», последней каплей, переполнившей чашу терпения Анны, был роман Лепса и Юлии Барановской.

Однако пара сохранила добрые чувства друг к другу, и их все чаще видят вместе. Как рассказывает «Комсомольская Правда», супруги продолжают совместно заниматься воспитанием троих общих детей. 20 мая у одной из дочерей был день рождения. Николь исполнилось 15 лет. Родители организовали девушке праздник. Совместную фотографию с женой и дочерью Лепс выложил в микроблоге.

Поклонники певца отметили, что и он и Анна выглядят счастливыми и веселыми, как будто и не было никакого развода.

Не так давно российский певец Григорий Лепс побывал в Донбассе, где поддержал военных, участвующих в спецоперации России на Украине. Исполнитель также посетил больничные учреждения и раздал семьям денежную помощь.

Шоу-бизнес,Юлия Барановская,Григорий Лепс,Ксения Собчак,
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