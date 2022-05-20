Меладзе заявил о желании завершить карьеру и вспомнил о прежней профессии

Певец Валерий Меладзе заявил, что потерял интерес к шоу-бизнесу и хочет вернуться к своей прежней профессии.

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«После института я закончил аспирантуру, и занимался наукой в сфере глубокой очисткой воды. Недавно перелистав свою кандидатскую диссертацию, и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды», - рассказал Меладзе в своем телеграм-канале.

По словам музыканта, очистка воды – это очень перспективное направление, он охвачен творческим азартом и вдохновлен новой целью.

«Музыка остается моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу бизнесу. Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах», - признался Меладзе.

Певец отметил, что его песни давно живут и будут продолжать жить своей жизнью благодаря его слушателям.