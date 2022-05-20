Боня сравнила реакцию россиян и европейцев на свой образ в Каннах

Телеведущая Виктория Боня опубликовала серию сторис в соцсети, где сравнила реакцию соотечественников и европейцев на свой образ на Каннском кинофестивале. Также она упрекнула россиян за критику в свой адрес.
"Главный вопрос, который остается открытым по сей день: кто она такая, чтобы ходить по красной дорожке? Думаю, самое время ответить. Я гость, которого приглашают и рады видеть. Также я медийная личность, модель, инфлюенсер, блогер, даже актриса и немного телеведущая. И хотя это не все, но я думаю, что этого достаточно," - ответила она.
В доказательство Боня прикрепила хвалебные заголовки зарубежных изданий.
"Моделька", - пишет чешское издание Extra; "Английская Daily Mail пишет, что я выглядела поразительно"; "Gala написал, что на мне было платье принцессы!"; "Vogue тоже оценил!" "Каждый год западные журналы хвалят, а наша пресса топит. Как думаете, почему?" - удивляется блогер.
Также она призналась, что считает фестиваль в Каннах стрессовым мероприятием, и вспомнила, как выручила свою подругу Хофит Голан, у которой разошлось платье на ягодицах. Находчивая девушка предложила ей сумку, чтобы прикрыть рваную ткань.
Ранее Боня обвинила Запад в двойных стандартах из-за снимков в футболке с Путиным.