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1 час назад

Боня сравнила реакцию россиян и европейцев на свой образ в Каннах

Газета.Ru

Телеведущая Виктория Боня опубликовала серию сторис в соцсети, где сравнила реакцию соотечественников и европейцев на свой образ на Каннском кинофестивале. Также она упрекнула россиян за критику в свой адрес.

Боня сравнила реакцию россиян и европейцев на свой образ в Каннах
Фото: globallookpressgloballookpress

"Главный вопрос, который остается открытым по сей день: кто она такая, чтобы ходить по красной дорожке? Думаю, самое время ответить. Я гость, которого приглашают и рады видеть. Также я медийная личность, модель, инфлюенсер, блогер, даже актриса и немного телеведущая. И хотя это не все, но я думаю, что этого достаточно," - ответила она.

В доказательство Боня прикрепила хвалебные заголовки зарубежных изданий.

"Моделька", - пишет чешское издание Extra; "Английская Daily Mail пишет, что я выглядела поразительно"; "Gala написал, что на мне было платье принцессы!"; "Vogue тоже оценил!" "Каждый год западные журналы хвалят, а наша пресса топит. Как думаете, почему?" - удивляется блогер.

Также она призналась, что считает фестиваль в Каннах стрессовым мероприятием, и вспомнила, как выручила свою подругу Хофит Голан, у которой разошлось платье на ягодицах. Находчивая девушка предложила ей сумку, чтобы прикрыть рваную ткань.

Ранее Боня обвинила Запад в двойных стандартах из-за снимков в футболке с Путиным.

Шоу-бизнес,Голан Хофит,Владимир Путин,
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