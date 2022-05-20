Боня сравнила реакцию россиян и европейцев на свой образ в Каннах

"Главный вопрос, который остается открытым по сей день: кто она такая, чтобы ходить по красной дорожке? Думаю, самое время ответить. Я гость, которого приглашают и рады видеть. Также я медийная личность, модель, инфлюенсер, блогер, даже актриса и немного телеведущая. И хотя это не все, но я думаю, что этого достаточно," - ответила она.