Популярное шоу решили вернуть в эфир Первого канала

«Первый выпуск "Пусть говорят" после перерыва посвятим истории загадочной смерти миллиардера в подвале "как бы у шаманов" в Подмосковье. Попытались разобраться: что можно там делать — в подвале на цокольном этаже несколько дней и почему не выйти оттуда», — заявил ведущий.