Популярное шоу решили вернуть в эфир Первого канала

Ток-шоу «Пусть говорят» после перерыва в сетке развлекательных программ возвращается в эфир Первого канала. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеведущего Дмитрия Борисова, первый выпуск покажут 21 мая.
«Первый выпуск "Пусть говорят" после перерыва посвятим истории загадочной смерти миллиардера в подвале "как бы у шаманов" в Подмосковье. Попытались разобраться: что можно там делать — в подвале на цокольном этаже несколько дней и почему не выйти оттуда», — заявил ведущий.
Борисов предположил, что к привычному будничному формату шоу может вернуться после летних отпусков. При этом «Пусть говорят» практически не изменилось, за исключением дня выхода в эфир.