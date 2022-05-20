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19 минут назад

Овдовевший Шаляпин показал новую возлюбленную

Елена Прошина

Певец Прохор Шаляпин официально представил свою новую возлюбленную. Согласно его посту в Telegram-канале, ей оказалась модель и актриса Ольга Сан.

Овдовевший Шаляпин показал новую возлюбленную
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Моя новая любовь», — написал он, прикрепив снимки с ресторана и светского мероприятия.

Некоторые пользователи поздравили Шаляпина, а другие посмеялись, что Ольга Сан — далеко не последняя его любовь.

Напомним, что 42-летняя канадская миллионершка Татьяна Дэвис скончалась от коронавируса спустя два месяца после свадьбы с Шаляпиным, осенью 2021 года. Как рассказывал певец, женщина чувствовала себя плохо и отправилась в больницу в состоянии полубреда.

Позднее стали появляться версии, что Шаляпин отравил супругу ради наследства, однако сам певец это опроверг, заявив, что такие заявления негативно влияют на его самочувствие. По словам артиста, в случае совершения преступления он бы уже сидел в тюрьме.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,
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