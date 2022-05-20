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38 минут назад

Прохор Шаляпин завел роман с "Миссис Россия-Вселенная-2020"

Газета.Ru

Музыкант Прохор Шаляпин в своем Telegram-канале представил поклонникам свою новую возлюбленную Ольгу Сан - победительницу конкурса "Миссис Россия-Вселенная-2020".

Прохор Шаляпин завел роман с "Миссис Россия-Вселенная-2020"
Фото: СоцсетиСоцсети

"Моя новая любовь - Ольга Сан", - написал Шаляпин.

Фанаты музыканта оценили внешность новой пассии Шаляпина и похвалили ее за стройную фигуру. Некоторые, впрочем, предположили, что девушка является сестрой музыканта.

"Я что то не поняла. Это новая девушка или сестра?"; "Фух, ну хоть помоложе будет"; "Очень милая девушка. Прохор, так хочется, чтобы у вас все было хорошо"; "Симпатичная, главное чтоб с интеллектом было все в порядке", - написали фанаты.

Ранее Шаляпин выложил клип, посвященный покойной супруге — канадской миллиардерше Татьяне Дэвис.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,
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