Прохор Шаляпин завел роман с "Миссис Россия-Вселенная-2020"

"Я что то не поняла. Это новая девушка или сестра?"; "Фух, ну хоть помоложе будет"; "Очень милая девушка. Прохор, так хочется, чтобы у вас все было хорошо"; "Симпатичная, главное чтоб с интеллектом было все в порядке", - написали фанаты.