Прохор Шаляпин завел роман с "Миссис Россия-Вселенная-2020"

Музыкант Прохор Шаляпин в своем Telegram-канале представил поклонникам свою новую возлюбленную Ольгу Сан - победительницу конкурса "Миссис Россия-Вселенная-2020".
"Моя новая любовь - Ольга Сан", - написал Шаляпин.
Фанаты музыканта оценили внешность новой пассии Шаляпина и похвалили ее за стройную фигуру. Некоторые, впрочем, предположили, что девушка является сестрой музыканта.
"Я что то не поняла. Это новая девушка или сестра?"; "Фух, ну хоть помоложе будет"; "Очень милая девушка. Прохор, так хочется, чтобы у вас все было хорошо"; "Симпатичная, главное чтоб с интеллектом было все в порядке", - написали фанаты.
Ранее Шаляпин выложил клип, посвященный покойной супруге — канадской миллиардерше Татьяне Дэвис.