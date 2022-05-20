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1 час назад

Малахов назвал своего преемника на телевидении

Елена Прошина

Телеведущий Андрей Малахов оказался под большим впечатлением от сына короля эстрады Филиппа Киркорова Мартина, который взял «интервью» у блогера Давы. В своем Telegram-канале он высказал мнение, что у мальчика есть будущее профессионального ведущего.

Малахов назвал своего преемника на телевидении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В канале Малахов показал видео, на котором у Мартина и Давы состоялось короткое «интервью». Ребенок спросил у звезды интернета: «Кто ходит сидя?» Блогер, растерявшись, признался, что не знает ответа на каверзный вопрос.

«Шахматист», — быстро ответил сын Киркорова.

Малахов восхитился, как девятилетнему мальчику удалось поставить Даву в тупик — он увидел в нем своего преемника на телевидении.

«Мне кажется, скоро можно писать заявление и выходить на пенсию!» — заявил Малахов.

Напомним, что ранее в СМИ появились слухи, что Малахов болен онкологическим заболеванием. Ведущий якобы часто летал в Баден-Баден, который известен высоким уровнем медицины. При этом официально свое состояние здоровья телеведущий комментировать не стал.

Шоу-бизнес,Андрей Малахов,Филипп Киркоров,
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