Малахов назвал своего преемника на телевидении

Телеведущий Андрей Малахов оказался под большим впечатлением от сына короля эстрады Филиппа Киркорова Мартина, который взял «интервью» у блогера Давы. В своем Telegram-канале он высказал мнение, что у мальчика есть будущее профессионального ведущего.
В канале Малахов показал видео, на котором у Мартина и Давы состоялось короткое «интервью». Ребенок спросил у звезды интернета: «Кто ходит сидя?» Блогер, растерявшись, признался, что не знает ответа на каверзный вопрос.
«Шахматист», — быстро ответил сын Киркорова.
Малахов восхитился, как девятилетнему мальчику удалось поставить Даву в тупик — он увидел в нем своего преемника на телевидении.
«Мне кажется, скоро можно писать заявление и выходить на пенсию!» — заявил Малахов.
Напомним, что ранее в СМИ появились слухи, что Малахов болен онкологическим заболеванием. Ведущий якобы часто летал в Баден-Баден, который известен высоким уровнем медицины. При этом официально свое состояние здоровья телеведущий комментировать не стал.