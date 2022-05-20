Гоша Куценко отмечает 55-летие

В пятницу, 20 мая, заслуженный артист России Гоша Куценко отмечает юбилей. Любовь зрителей он завоевал благодаря работам в фильмах «Мама не горюй», «Антикиллер», «Турецкий гамбит», «Параграф 78» и «Любовь-морковь».

Куценко также играет в театральных постановках и мюзиклах и выступает со своей музыкальной группой. Кроме того, актёр ведёт активную благотворительную деятельность: он является учредителем фонда «Шаг вместе», который поддерживает детей с ДЦП.