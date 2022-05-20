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19 минут назад

Галкину нашли замену в программе «Сегодня вечером»

Елена Прошина

Артист балета Николай Цискаридзе окончательно заменил Максима Галкина в роли постоянного ведущего программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Галкину нашли замену в телешоу «Сегодня вечером»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До этого Цискаридзе успешно провел праздничный эфир ко Дню Победы, выпуск вышел на Первом канале 7 мая. В студии он и звездные гости вспоминали семейные истории, рассказывали об актерах, пели. Зрителям так понравился артист в качестве ведущего, что руководство канала утвердило его на роль постоянного. Новые выпуски с его участие уже сняты.

«Так хотелось еще раз увидеть вас в этой передаче»; «Если вы будете постоянным ведущим, это просто прекрасно», — написали зрители в соцсетях.

Сейчас Цискаридзе возглавляет Академию русского балета имени А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге, так что в Москву он приезжает, чтобы записать сразу несколько эфиров.

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Свежий выпуск можно будет увидеть уже 21 мая – в нем пойдет речь о гениальных, великих личностях, которые навсегда изменили мир. Передача будет посвящена Юрию Гагарину, Святославу Федорову, Анатолию Тарасову, Владимиру Высоцкому, Майе Плисецкой и другим. Гостями в студии станут – дочь Юрия Гагарина, Анатолий Карпов, Татьяна Тарасова, Лариса Латынина, Светлана Хоркина и другие знаменитые люди.

Напомним, место ведущего программы стало вакантным после того, как Максим Галкиным вместе с женой Аллой Пугачевой переехал в Израиль. Звездное семейство покинуло Россию после сначала специальной военной операции на Украине.

Шоу-бизнес,Майя Плисецкая,Максим Галкин,Татьяна Тарасова,Анатолий Тарасов,Святослав Федоров,Светлана Хоркина,Николай Цискаридзе,Лариса Латынина,Юрий Гагарин,Алла Пугачева,Анатолий Карпов,Первый канал,
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