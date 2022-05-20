Галкину нашли замену в телешоу «Сегодня вечером»

Артист балета Николай Цискаридзе окончательно заменил Максима Галкина в роли постоянного ведущего программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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До этого Цискаридзе успешно провел праздничный эфир ко Дню Победы, выпуск вышел на Первом канале 7 мая. В студии он и звездные гости вспоминали семейные истории, рассказывали об актерах, пели. Зрителям так понравился артист в качестве ведущего, что руководство канала утвердило его на роль постоянного. Новые выпуски с его участие уже сняты.

«Так хотелось еще раз увидеть вас в этой передаче»; «Если вы будете постоянным ведущим, это просто прекрасно», — написали зрители в соцсетях.

Сейчас Цискаридзе возглавляет Академию русского балета имени А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге, так что в Москву он приезжает, чтобы записать сразу несколько эфиров.