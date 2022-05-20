Лепс прокомментировал попытки Запада отменить русскую культуру

«Я еще не чувствую [изолированности]. Вокруг меня русские люди. Я каждый год куда-то выезжала, и никаких не было проблем. Сейчас сижу здесь, в русской географии, окруженная русскими зрителями. У меня нет никаких проблем», — сказала она.