Сбежавшему из России Галкину пригрозили уголовным делом

Уехавшего в Израиль юмориста Максима Галкина могут объявить в международный розыск, если на него заведут дело из-за антироссийских высказываний, считает адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

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«Сейчас многих людей, довольно известных, в розыск объявили», – сказала она.

Как пояснила Вербицкая-Линник в разговоре с порталом BLITZ+, ситуация Галкина зависит от того, как именно будут квалифицированы действия юмориста следствием. В зависимости от статьи наказание может разным.

Например, меры связанные с имуществом, поражением в правах или лишением свободы. Адвокат также отметила, что законодательство России, в том числе и уголовно-процессуальное, меняется превентивно и все может измениться в любой момент.