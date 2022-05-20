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1 час назад

Сбежавшему из России Галкину пригрозили уголовным делом

РИА "ФедералПресс"

Уехавшего в Израиль юмориста Максима Галкина могут объявить в международный розыск, если на него заведут дело из-за антироссийских высказываний, считает адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Сбежавшему из России Галкину пригрозили уголовным делом
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас многих людей, довольно известных, в розыск объявили», – сказала она.

Как пояснила Вербицкая-Линник в разговоре с порталом BLITZ+, ситуация Галкина зависит от того, как именно будут квалифицированы действия юмориста следствием. В зависимости от статьи наказание может разным.

Например, меры связанные с имуществом, поражением в правах или лишением свободы. Адвокат также отметила, что законодательство России, в том числе и уголовно-процессуальное, меняется превентивно и все может измениться в любой момент.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Пугачеву призвали вернуться в Россию.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,
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