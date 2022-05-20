Композитор Паулс пригласил Галкина в Латвию

Композитор Раймонд Паулс в беседе с изданием "Аргументы недели" прокомментировал критику Максима Галкина, который уехал в Израиль.
"Пусть приезжает в Латвию... если хочет. Но давайте подождем, когда все утихнет. Я не ожидал, что все так пойдет - Максим обычно очень умело обходил острые углы", - высказался музыкант.
Паулс добавил, что сейчас он готовится к концерту в "Дзинтари" и пока не пишет новую музыку.
"Меня все просят дать какой-то комментарий по нынешним непростым событиям, даже упрекают. А я не буду ничего говорить!" - категорично сказал композитор.
Ранее певец Данко заявил, что Алла Пугачева перестала петь "нормальные" песни после начала отношений с юмористом Максимом Галкиным. Он предположил, что Пугачева находится в "плену" у своего супруга.