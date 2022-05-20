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42 минуты назад

Композитор Паулс пригласил Галкина в Латвию

Газета.Ruиещё 1

Композитор Раймонд Паулс в беседе с изданием "Аргументы недели" прокомментировал критику Максима Галкина, который уехал в Израиль.

Композитор Паулс пригласил Галкина в Латвию
Фото: ТАССТАСС

"Пусть приезжает в Латвию... если хочет. Но давайте подождем, когда все утихнет. Я не ожидал, что все так пойдет - Максим обычно очень умело обходил острые углы", - высказался музыкант.

Паулс добавил, что сейчас он готовится к концерту в "Дзинтари" и пока не пишет новую музыку.

"Меня все просят дать какой-то комментарий по нынешним непростым событиям, даже упрекают. А я не буду ничего говорить!" - категорично сказал композитор.

Ранее певец Данко заявил, что Алла Пугачева перестала петь "нормальные" песни после начала отношений с юмористом Максимом Галкиным. Он предположил, что Пугачева находится в "плену" у своего супруга.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Раймонд Паулс,Алла Пугачева,
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