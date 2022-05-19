Андреева пожаловалась на «злонамеренные действия» по отношению к ней

«Счастье — категория эфемерная, я о нем разговаривать не очень люблю, чтобы не спугнуть. И свое состояние я скорее называю гармонизацией. Просто я нахожусь в гармонии с миром, даже если у меня есть какие-то проблемы. Воспринимаю их как данность, благодарю даже за них, потому что, решая проблему, ты развиваешься, делаешь шаг вперед», — заявила Андреева.