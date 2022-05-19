Андреева пожаловалась на «злонамеренные действия» по отношению к ней

Телеведущая Екатерина Андреева дала интервью, в котором раскрыла правду о своем возрасте и рассказала об испытаниях, которые выпали на ее долю. Как сообщает «7 дней», "фейки" о ее дате рождения — «злонамеренное действие», которое кому-то необходимо.
«Я уверена, что лгут специально, потому что кому-то хочется, чтобы я выглядела, мягко говоря, устаревшей. Ну а как еще объяснить, что человеку приписывают порядка шести лет? Многовато, вообще-то. Не люблю ложь… Мне присылают поздравления с юбилеями, которых нет. А когда у меня будет юбилей, меня не поздравят», — заявила она.
При этом Андреева призналась, что сталкивается с неприятелями всю жизнь, а в детстве ее дразнили из-за очень высокого роста. Несмотря на это, телеведущая считает себя счастливым человеком.
«Счастье — категория эфемерная, я о нем разговаривать не очень люблю, чтобы не спугнуть. И свое состояние я скорее называю гармонизацией. Просто я нахожусь в гармонии с миром, даже если у меня есть какие-то проблемы. Воспринимаю их как данность, благодарю даже за них, потому что, решая проблему, ты развиваешься, делаешь шаг вперед», — заявила Андреева.
Напомним, что в 2021 году многие СМИ поздравили Екатерину Андрееву с 60-летием, опираясь на информацию в газетах, справочниках и протокольных документах. Позднее она предоставила журналистам скан своего паспорта, которым подтвердила, что родилась в 1965 году.