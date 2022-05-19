Владимир Кузьмин может стать отцом в шестой раз

Лидер группы «Динамик» Владимир Кузьмин решил приостановить концертную деятельность. Предполагается, что это связано с возможным пополнением в семье артиста.
Ранее Кузьмин отменил сразу несколько концертов. Затем артист сообщил, что решил сделать паузу в творческой деятельности.
Поклонники музыканта подозревают, что это связано с беременностью его супруги. По этому поводу высказался его брат Александр Кузьмин.
«Ходят слухи о том, что мой брат отменил концерты из-за возможной беременности его жены Кати, но на мой вопрос о ее беременности Катенька только улыбнулась, возможно, это их семейный секрет», — поделился брат артиста с kp.ru.
Екатерина — третья жена Владимира Кузьмина. В прошлом его супругами были поэтесса Татьяна Артемьева и модель Келли Керзон. От предыдущих отношений у музыканта есть пятеро детей.