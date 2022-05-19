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58 минут назад

Рианна родила мальчика от A$AP Rocky

Газета.Ruиещё 2

Рианна впервые стала мамой. Певица и ее бойфренд A$AP Rocky стали родителями мальчика. Об этом пишет издание The Sun.

Рианна впервые стала мамой
Фото: ReutersReuters

Рианна и A$AP Rocky впервые стали родителями. По данным издания, певица родила мальчика 13 мая в одной из клиник Лос-Анджелеса. Имя малыша пока неизвестно.

Рианна объявила о своей беременности в январе. Певица постоянно появлялась на публике в откровенных нарядах, демонстрирующих растущий живот, но при этом пол будущего ребенка и примерную дату родов не разглашала.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что беременная Адриана Лима вышла на красную дорожку Канн с голым животом.

Шоу-бизнес,Рианна,
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