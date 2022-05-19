Утяшева рассказала, что вдохновило ее на создание шоу «Carmen P.S.»

«На образ Кармен меня вдохновило свидание с Пашей. Все началось 14 февраля в 2019 году в Севилье. Мой супруг знал, что я всегда мечтала увидеть знаменитый испанский танец страсти вживую. Вместе с Павлом мы пришли в небольшой бар, чтобы насладиться настоящим фламенко. Все было максимально просто: танцовщице чуть за 40, юбка в горох, черное боди и ярко-красный платок. Но музыка, движения и ее отдача в танце разделили мою жизнь на "до" и "после"», — поделилась Утяшева.