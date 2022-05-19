Утяшева рассказала, что вдохновило ее на создание шоу «Carmen P.S.»

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева в беседе с «Комсомольской правдой» призналась, что на создание шоу «Carmen P.S.» ее вдохновило свидание с комиком Павлом Волей. Во время него пара отправилась в бар, чтобы увидеть фламенко.
«На образ Кармен меня вдохновило свидание с Пашей. Все началось 14 февраля в 2019 году в Севилье. Мой супруг знал, что я всегда мечтала увидеть знаменитый испанский танец страсти вживую. Вместе с Павлом мы пришли в небольшой бар, чтобы насладиться настоящим фламенко. Все было максимально просто: танцовщице чуть за 40, юбка в горох, черное боди и ярко-красный платок. Но музыка, движения и ее отдача в танце разделили мою жизнь на "до" и "после"», — поделилась Утяшева.
Она подчеркнула, что тогда влюбилась в фламенко «раз и навсегда» и захотела научиться танцевать его. По мнению Утяшевой, танец является настолько универсальным языком тела, что, «даже выступая перед одним человеком им можно сказать больше, чем словами». И именно это стало для нее самым сложным в шоу, ведь показать Кармен необходимо было без слов, только языком танца.
Напомним, что премьера «Carmen P.S.» состоится 26 мая в Екатеринбурге на сцене ККТ «Космос».