«Плюнула на страну»: Бабкина резко высказалась о покинувшей РФ Пугачевой

Певица Надежда Бабкина раскритиковала уехавшую из России Аллу Пугачеву. Как сообщает Teleprogramma.pro, исполнительница заявила, что не понимает, как можно «получать от государства бешеную поддержку», а после просто «плюнуть» на страну из-за границы.
«То есть какое-то время человек делает интеллектуальный вклад в страну. И при острой ситуации у него что-то дрогнуло внутри, а у меня нет, например. Поэтому каждый человек в данной ситуации несет ответственность за свои деяния», — заявила Бабкина.
Напомним, Пугачева и ее супруг Максим Галкин вместе с детьми уехали в Израиль в марте. Пару обвинили в эмиграции, однако певица вышла на связь с поклонниками и заявила, что поехала в отпуск за границу, чтобы заняться здоровьем.
Позднее стали появляться слухи, что Галкин и Пугачева хотят продать свой замок в подмосковных Грязях, чтобы вложить деньги в аналогичную недвижимость в Израиле.