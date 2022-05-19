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34 минуты назад

«Плюнула на страну»: Бабкина резко высказалась о покинувшей РФ Пугачевой

Никита Бородкин

Бабкина заявила, что Пугачева «плюнула» на Россию

«Плюнула на страну»: Бабкина резко высказалась о покинувшей РФ Пугачевой
Фото: ТАССТАСС

Певица Надежда Бабкина раскритиковала уехавшую из России Аллу Пугачеву. Как сообщает Teleprogramma.pro, исполнительница заявила, что не понимает, как можно «получать от государства бешеную поддержку», а после просто «плюнуть» на страну из-за границы.

«То есть какое-то время человек делает интеллектуальный вклад в страну. И при острой ситуации у него что-то дрогнуло внутри, а у меня нет, например. Поэтому каждый человек в данной ситуации несет ответственность за свои деяния», — заявила Бабкина.

Напомним, Пугачева и ее супруг Максим Галкин вместе с детьми уехали в Израиль в марте. Пару обвинили в эмиграции, однако певица вышла на связь с поклонниками и заявила, что поехала в отпуск за границу, чтобы заняться здоровьем.

Позднее стали появляться слухи, что Галкин и Пугачева хотят продать свой замок в подмосковных Грязях, чтобы вложить деньги в аналогичную недвижимость в Израиле.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Надежда Бабкина,Алла Пугачева,
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